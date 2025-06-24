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Dünya
AA 24.06.2025 04:57

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Yarın gerçekten yeni bir gün

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail-İran ateşkesi" duyurusu sonrası, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu" ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Yarın gerçekten yeni bir gün

Vance, Fox News'e verdiği röportajda, ülkesinin saldırılarıyla İran'ın nükleer altyapılarının yok edildiğini belirterek, İran'ın "artık nükleer silah üretemeyeceğini" savundu.

"Şu anda bir hafta önce olmadığımız bir yerdeyiz." diyen Vance, bir hafta önce İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yakın olduğunu ileri sürerek, "Şimdi İran, sahip olduğu ekipmanla nükleer silah üretemiyor çünkü biz onu yok ettik." ifadesini kullandı.

Trump'ın, hafta sonu düzenlenen saldırıyla "gerçekten sıfırlama düğmesine bastığını" ifade eden Vance, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu." dedi.

Vance, "İran nükleer programının sonu ve Orta Doğu'da barış için gerçekten çok büyük bir şeyin başlangıcına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İran ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varmak için "sürekli telefon görüşmeleri yaptığını" aktaran Vance, "Beyaz Saray'dan ayrıldığımda, bu yayından önce bitiş çizgisini geçebileceğimizi düşündüm ve başkan bunu başarmış gibi görünüyor." diye konuştu.

"Uranyumun yeri sorusu önemsiz"

Saldırı sonrası ABD kamuoyuna yansıyan "İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin yok edip edilmediğinin belirsizliğini koruduğu" iddialarına yönelik Vance, "uranyumun yerinin önemli bir soru olmadığını" ifade etti.

Vance şöyle konuştu:

"Amacımız uranyumu gömmekti ve uranyumun gömüldüğünü düşünüyorum. Amaç, zenginleştirmeyi ortadan kaldırmak ve bu zenginleştirilmiş yakıtı nükleer silaha dönüştürme yeteneklerini ortadan kaldırmaktı. Aslında, bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum"

İran'ın gelecekte nükleer silah üretmek istemesi ihtimaline değinen Vance, bu durumda İran'ın "yine Amerikan ordusuyla muhatap olmak zorunda kalacağını" dile getirdi.

Vance'in açıklamaları, Orta Doğu'daki artan çatışma sonrası Trump'ın, "İsrail ve İran'ın tam ve eksiksiz bir ateşkes konusunda anlaştığını" duyurması sonrası geldi.

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ABD İran İsrail Filistin - İsrail Çatışması Donald Trump
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