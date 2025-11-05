Açık 9.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber, DHA 05.11.2025 03:30

ABD'de kargo uçağı düştü

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıkarken, ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

ABD'de kargo uçağı düştü

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağı kısa süre sonra düştü.

Kargo uçağı Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan Honolulu'ya gidiyordu.

Uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü belirtildi.

Havalimanı uçuşa kapatıldı

Uçağın düştüğü bölgede çıkan yangında alevler, kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ölü ve yaralı konusunda bir bilgiye henüz ulaşılamadı.

ABD'de kargo uçağı düştü

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville’den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır.”

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

ABD Uçak Kazası
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
