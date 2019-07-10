The Wall Street Journal’ın haberine göre gemi JP Morgan Varlık Yönetimi’nin sahibi olduğu İsviçre merkezli MSC firması tarafından işletiliyordu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Savcı William McSwain 10 bin konteynır taşıma kapasiteli 90 milyon dolar değerindeki gemiye el konulabileceğini kaydetti.

McSwain, bu kadar büyük bir gemiye el koymanın görülmemiş bir işlem olacağını ancak yaşanan olayın da daha önce ‘görülmemiş’ bir hadise olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Bir araç bu kadar aşırı miktarda ölümcül uyuşturucuyu Philadelphia sularına getirmişse şehrimizi ve ülkemizi korumak adına bu işe bulaşan tüm tarafların en ağır cezaları almaları için elimizden geleni yaparız.”

Şili’den yola çıkan gemi Peru, Panama ve Bahama adaları rotasını izleyerek Amerika’ya ulaşmıştı. MSC Gayane buradan da Avrupa’ya doğru yola çıkacaktı.

Liberya bandıralı geminin sekiz kişiden oluşan Sırbistan ve Samoa pasaportlu mürettebatı tutuklandı. Geminin yardımcı kaptanı ve mürettebattan bir diğer kişi kokaini MSC Gayane’e sokmak ile suçlanıyor.

Kaynak: DHA