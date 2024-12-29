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Dünya
AA 29.12.2024 06:55

ABD'de itfaiye aracı ile tren çarpıştı: 3'ü ağır 15 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde, itfaiye aracıyla trenin çarpışması sonucu 3'ü itfaiyeci 15 kişi yaralandı.

ABD'de itfaiye aracı ile tren çarpıştı: 3'ü ağır 15 yaralı
[Fotograf: Reuters]

Delray Beach kentinde bu sabah, Orlando ve Miami arasında hizmet veren yolcu treni ile bir itfaiye aracı kafa kafaya çarpıştı.

İtfaiye aracının, yolcu taşıyan Brightline adlı işletmeye ait tren ile çarpışması sonucu 3 itfaiyeci ile trende seyahat eden 12 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan itfaiyecilerin sağlık durumlarının "stabil" olduğu belirtildi.

İnternette paylaşılan görsellerde, Delray Beach şehir merkezinde meydana gelen kazada, yüksek hızlı yolcu treninin lokomotif kısmında büyük hasar oluştuğu, kondüktör kabininin camlarının kırıldığı tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Görgü tanıkları, kazaya karışan itfaiye aracının iki parçaya ayrıldığı, aracın bazı parçalarının trenin lokomotifine sıkıştığı ve araçta mahsur kalan itfaiyecilerin diğer meslektaşları tarafından güçlükle kurtarıldığı bilgilerini paylaştı.

Yerel yetkililer, bu yılın başında aynı kavşakta, aynı işletmeye ait iki ayrı trenin karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve söz konusu kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

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