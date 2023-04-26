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Dünya
AA 26.04.2023 12:10

ABD'de işkenceyle çocuğunu öldüren anne ve erkek arkadaşına müebbet hapis

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, 10 yaşındaki çocuğunu işkenceyle öldüren anne ve erkek arkadaşına ömür boyu hapis cezası verildi.

ABD'de işkenceyle çocuğunu öldüren anne ve erkek arkadaşına müebbet hapis
[Fotograf: AA]

Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Anthony Avalos isimli çocuğunu öldüren Heather Barron (33) ve erkek arkadaşı Kareem Leiva (37) çiftinin, mahkemede şartlı tahliye imkanı olmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İddianamede, Avalos'un çift tarafından işkenceyle öldürüldüğü, yıllarca dövüldüğü ve kemerle kırbaçlandığı ifade edildi.

Avalos'un cildinde sigara yanığı izi bulunduğu belirtilen iddianamede, zaman zaman Avalos'a su ya da yiyecek verilmediği, uzun süre aç bırakıldığı ileri sürüldü.

İddianamede ayrıca, Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanının, Avalos'un akrabaları, öğretmenleri ve emniyet yetkililerinden gelen 13 farklı istismar ihbarını göz ardı ederek, çocuğu evden almayı denemediği kaydedildi.

Öte yandan, Barron'un avukatı, müvekkilinin, erkek arkadaşı Leiva tarafından istismar edildiğini iddia etti.

Los Angeles'ta 2018'de, Heather Barron'un çağrısı üzerine polis evine gitmişti. Barron, Avalos'un merdivenlerden düşerek yaralandığını söylemişti.

Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Avalos, ertesi gün hayatını kaybetmişti. Doktorlar, çocuğun ciddi derecede yetersiz beslendiğini ve susuz kaldığını belirtmişti.

Barron ve Leiva çifti, Mart 2023'te çıktıkları mahkemede birinci derece cinayet ve işkenceden suçlu bulunmuştu.

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