New Jersey'deki Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi'nde, 51 yaşındaki bir hastaya nakledilen böbreğin, aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta olan bir diğer hastaya nakledilmesi gerektiği fark edildi.

Nakil yapılan hastanın isminin öncelik listesinin sonlarında yer aldığı ve hatanın, eyalet sağlık yetkilileri ile Organ Bulma ve Nakil Ağı'na bildirildiği belirtildi.

Önceliği bulunan hastaya da 24 Kasım'da başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Kaynak: AA