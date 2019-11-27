Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarının destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyelilerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Hastane bünyesinde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor. pic.twitter.com/YOMXrO3r9y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2019

Kaynak: TRT Haber