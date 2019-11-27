Dünya
Güney Kore'den Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi27 Kasım 2019 Çarşamba 14:58 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 15:00
Güney Kore donanması, ihtilaflı batı deniz sınırını geçen Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi açtı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore gemisinin kötü hava koşulları ve motor arızası nedeniyle Güney Kore kara sularına girdiğinin sanıldığı belirtildi.
Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, bunun Kuzey Kore tarafından son 2 ayda yapılan 2'nci ihlal olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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