Dünya
ABD'de petrokimya fabrikasında patlama27 Kasım 2019 Çarşamba 14:48 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 14:56
ABD'nin Teksas eyaletinde, Houston şehrine yakın Port Neches ilçesindeki petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi.
Patlama, çarşamba günü yerel saatle 01.00'de meydana geldi.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından fabrika çalışanı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Teksas petrokimya patlama fabrika