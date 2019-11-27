Zararları saymakla bitmiyor; öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kasılma, kusma ve ishal.

Normal sigara kadar zararlı olan elektronik sigara kullanımından kaynaklanan vakalarda sayı hızla artıyor.

ABD'de elektronik sigara kullanımından bugüne kadar 50 kişi hayatını kaybetti.

Elektronik sigaraya bağlı 2 binden fazla vaka görüldü.

New York şehrinde de yasaklandı

ABD'de elektronik sigaradan kaynaklanan ölümlerin artmasının ardından, e-sigara yasağı genişliyor.

New York şehrinde de elektronik sigara kullanımı yasaklandı.

Belediye meclisindeki oylama sırasında tansiyon yükseldi. Yasağa karşı olan bir grup oylamayı protesto etti. Protestocular, dolar banknotları fırlatarak karara karşı çıktı.

ABD'nin Michigan , Massachusetts, Oregon gibi birkaç eyaletinde ve San Francisco şehrinde, elektronik sigara kullanımı yasaklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber