Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de ilkokul öğrencisi başka bir öğrenciyi silahla vurdu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda, bir öğrenci, başka bir öğrenciyi silahla vurdu. Ağır yaralanan öğrencinin hayati tehlikesi devam ediyor.
ABD'de Memphis Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrenci silahla vuruldu.
Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikesi devam ederken, okula giriş çıkışlar kapatılarak çalışanlar ve öğrenciler yakındaki kiliseye alındı.
Zanlı teslim oldu
Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: ABD
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