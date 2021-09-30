ABD'de Memphis Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrenci silahla vuruldu.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikesi devam ederken, okula giriş çıkışlar kapatılarak çalışanlar ve öğrenciler yakındaki kiliseye alındı.

Zanlı teslim oldu

Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.