Cumhuriyetçi Teksas vekilinin ofisi, 67 yaşındaki Wright'ın 7 Şubat'ta Dallas'taki Baylor Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

2019'da akciğer kanseri teşhisi konulan Kongre üyesinin, bir yandan tedavisine devam ettiği, diğer yandan vekillik görevini sürdürdüğü aktarıldı.

21 Ocak'ta koronavirüse yakalanan Wright'ın ilk günlerinde hafif semptomlar göstermesinin ardından durumu ağırlaştı ve tedavisine hastanede devam edildi.

ABD'de COVID-19'dan can kaybı 475 bini geçti

3 Kasım 2020'deki seçimlerde bölgesinde kazanan Cumhuriyetçi vekil Luke Letlow da geçen yılın sonunda Kongre'deki görevine başlamadan önce COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetmişti.

Dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de 27 milyondan fazla vaka mevcut. Ülkede COVID-19 kaynaklı ölü sayısı ise 475 bini geçmiş durumda.