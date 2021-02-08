Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu desenler için karda günlerce yürüdüler
Kanada'da sanat tutkunu bir kişi, buz tutan göl ve kar birikintisi üzerinde resim ve desenler çizdi. Ortaya çıkan eserler büyük beğeni topladı.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Schreiber beldesinde bir sanat tutkunu, bölgedeki göl ve çevresindeki kar birikintileriyle geometrik desenler yaptı.
Çapı 100 metreyi bulan desenleri adeta bir örgü gibi ilmek ilmek işledi.
Desenlerden bir kısmı için kayak batonu kullandı. Bazıları için de arkadaşlarından yardım aldı.
Bu büyüleyici görüntüler, günler süren çalışmayla ortaya çıktı.
Etiketler: Kanada
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