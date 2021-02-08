Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Schreiber beldesinde bir sanat tutkunu, bölgedeki göl ve çevresindeki kar birikintileriyle geometrik desenler yaptı.

Çapı 100 metreyi bulan desenleri adeta bir örgü gibi ilmek ilmek işledi.

Desenlerden bir kısmı için kayak batonu kullandı. Bazıları için de arkadaşlarından yardım aldı.

Bu büyüleyici görüntüler, günler süren çalışmayla ortaya çıktı.