Dallas kentinin banliyösünde, polis bir evde 6 kişinin cansız bedenini buldu.

Ölenlerin aynı ailenin mensubu olduğu öğrenildi.

Polis, ölenlerin kimliklerini açıklamadı; ancak aralarında iki erkek, bir kız kardeş, baba, anne ve büyükanne olduğu bilgisini paylaştı.

İki kardeşin korkunç planı

İki erkek kardeşin aralarında yaptıkları plan üzerine 4 aile üyesini öldürüp intihar ettikleri aktarıldı.

Erkek kardeşlerden birinin sosyal medyadan cinayet ve intihar planlarını anlatan bir paylaşımda bulunduğu da belirtildi.

Hafta sonu meydana geldiği düşünülen olayda polis, en genç kurbanın 19 yaşında olduğunu söyledi.