Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD’de içinde 3 gencin bulunduğu asansörü su bastı
[Fotoğraf: İHA]
ABD’nin Nebraska eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kaldıkları asansörü su basan gençler boğulmaktan son anda kurtarıldı.
ABD’nin Nebraska eyaletinde yer alan Omaha kentinde geçtiğimiz cumartesi günü şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Yaşanan sel felaketi sonucu 3 genç bindiği asansörün zemin kata ulaşması ile asansörde mahsur kalırken sel suları asansöre doldu. Su seviyesi her geçen dakika yükselerek gençlerin boyunlarına kadar ulaştı.
Mahsur kaldıkları asansörden kurtulmaya çalışan gençler kapıyı açamayınca telefonla yardım istedi.
Gençler boğulmaktan son anda kurtuldu
Gençlerin yardım çağrıları sonucu arkadaşları olay yerine geldi ve asansör kapısını aralayarak suyu boşalttı.
Boğulmaktan son anda kurtarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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