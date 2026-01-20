Açık 1.8ºC Ankara
Dünya
AA 20.01.2026 11:35

ABD'de ICE polisi Minnesota'daki bir kişiyi yanlışlıkla gözaltına aldı

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisi Minnesota eyaletinde, yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde gözaltına aldığı bir kişiyi, yaklaşık iki saat sonra herhangi bir suç kaydının bulunmadığının anlaşılması üzerine evine geri bıraktı.

ABD'de ICE polisi Minnesota'daki bir kişiyi yanlışlıkla gözaltına aldı

Associated Press'e (AP) konuşan ABD vatandaşı ChongLy Thao, 18 Ocak Pazar günü ICE polisinin evinin kapısını yumrukladığını anlattı.

Polislerin, herhangi bir arama emri göstermeden evine girdiğini belirten Thao, ABD vatandaşı olduğunu gösteren kimliğinin ICE polisi tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Thao, yarı çıplak halde ve elleri kelepçeli şekilde dışarı çıkarıldığını, sabıka kaydı bulunmayan bir ABD vatandaşı olduğunun anlaşılmasının ardından ICE polisi tarafından yaklaşık iki saat sonra evine geri götürüldüğünü ifade etti.

ICE polisinin Thao'nun evine girdiği anlar, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ICE polisinin kapıyı kırarak eve girdiği, Thao'yu elleri arkadan kelepçeli ve yarı çıplak halde evden çıkarıp götürdüğü anlar yer aldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu adreste hüküm giymiş iki cinsel suçlunun soruşturulduğunu, Thao'nun da verilen tarife uyduğunu açıkladı.

Bakanlık, bu durumun "standart bir prosedür" olduğunu ifade etti.

Thao, cinsel suç kaydı bulunmadığını, bölgedeki en yakın cinsel suçlunun iki blok ötede yaşadığını öne sürdü.

ABD
