Japonya'da 3 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, turistik bir helikopterin Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, helikopterde bir pilot ile Tayvan'dan 2 yolcunun yer aldığı aktarıldı.

Helikopterin uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedilen açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.