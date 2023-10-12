Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 20:44

ABD'de, hukuk öğrencisine yapılan iş teklifi İsrail karşıtı mesajı nedeniyle iptal edildi

New York Üniversitesi (NYU) Hukuk Fakültesinde bir öğrenciye yapılan iş teklifi, Orta Doğu'daki son saldırılardan İsrail'i sorumlu tutan paylaşımı nedeniyle iptal edildi.

ABD'de, hukuk öğrencisine yapılan iş teklifi İsrail karşıtı mesajı nedeniyle iptal edildi
[Fotograf: AP]

New York Times'ta yer alan habere göre, üniversitenin Öğrenci Barosu Birliği Başkanı Ryna Workman, son yaşanan İsrail-Filistin çatışmaları hakkında üniversite grubunda bir mesaj paylaştı.

Workman mesajında, "Bu hafta, ilk ve önemli olarak, baskılara karşı özgürlük için Filistinlilerin direnişine kesin ve sarsılmaz desteğimi ifade etmek istiyorum. Bu muazzam can kaybının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Bu devlet onaylı şiddet rejimi, direnişi gerekli kılan koşulları yarattı. Filistin direnişini kınamayacağım." ifadelerini kullandı.

Workman'a daha önce iş teklifi yaptığı belirtilen Chicago merkezli Winston & Strawn hukuk firması, aynı gün, söz konusu mesajdaki yorumun kendi değerleriyle "derinden çeliştiğini" öne sürerek, öğrencinin ismini vermeden iş teklifini iptal ettiğini duyurdu.

NYU Hukuk Fakültesi Dekanı Troy A. McKenzie de Workman'ın mesajını reddederek, bunun bireysel olduğunu ve okulun görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Öte yandan, NYU Öğrenci Barosu'dan bazı üyelerin de Workman'ın "güvensizlik oyu" ile başkanlık görevinden alınması için girişim başlattığı kaydedildi.

Workman, Mayıs 2021'de Facebook hesabından, hukuk fakültesine gidecek olmanın heyecanını paylaşarak, "Nihai hedef benim gibi toplumdaki insanlara zarar veren sistemin bir parçası olmak değil, bunun yerine yaşadığımız dünyayı nasıl daha adil hale getirmeye yardımcı olmak için bu sistemleri yıkan biri olmak." ifadelerine yer vermişti.

ETİKETLER
ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Uluslararası Af Örgütü: Fransa Basketbol Federasyonu başörtüsüne izin vermeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
21:44
TBMM'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak bildiri
21:45
Bakan Fidan Mısır'a gidecek
21:43
NATO nükleer tatbikat yapacak
21:26
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
21:16
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 3 gözaltı
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ