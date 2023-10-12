ABD'de, hukuk öğrencisine yapılan iş teklifi İsrail karşıtı mesajı nedeniyle iptal edildi

New York Times'ta yer alan habere göre, üniversitenin Öğrenci Barosu Birliği Başkanı Ryna Workman, son yaşanan İsrail-Filistin çatışmaları hakkında üniversite grubunda bir mesaj paylaştı.

Workman mesajında, "Bu hafta, ilk ve önemli olarak, baskılara karşı özgürlük için Filistinlilerin direnişine kesin ve sarsılmaz desteğimi ifade etmek istiyorum. Bu muazzam can kaybının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Bu devlet onaylı şiddet rejimi, direnişi gerekli kılan koşulları yarattı. Filistin direnişini kınamayacağım." ifadelerini kullandı.

Workman'a daha önce iş teklifi yaptığı belirtilen Chicago merkezli Winston & Strawn hukuk firması, aynı gün, söz konusu mesajdaki yorumun kendi değerleriyle "derinden çeliştiğini" öne sürerek, öğrencinin ismini vermeden iş teklifini iptal ettiğini duyurdu.

NYU Hukuk Fakültesi Dekanı Troy A. McKenzie de Workman'ın mesajını reddederek, bunun bireysel olduğunu ve okulun görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Öte yandan, NYU Öğrenci Barosu'dan bazı üyelerin de Workman'ın "güvensizlik oyu" ile başkanlık görevinden alınması için girişim başlattığı kaydedildi.

Workman, Mayıs 2021'de Facebook hesabından, hukuk fakültesine gidecek olmanın heyecanını paylaşarak, "Nihai hedef benim gibi toplumdaki insanlara zarar veren sistemin bir parçası olmak değil, bunun yerine yaşadığımız dünyayı nasıl daha adil hale getirmeye yardımcı olmak için bu sistemleri yıkan biri olmak." ifadelerine yer vermişti.