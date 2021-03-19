ABD’nin güney eyaletlerini fırtına vurdu. Ağaçlar, elektrik nakil hatları devrildi.

Fırtına ve hortumlar özellikle Alabama eyaletinde büyük bir yıkıma neden oldu. Çok sayıda ev yerle bir olurken, bazı binalarda büyük hasar oluştu.

Felakette can kaybı yaşanmadı.

İnsanlar sığınaklara saklandı

Hortum ve çok sayıda yıldırım nedeniyle halk evlerinin bodrumundaki sığınaklara indi. Benzer bir durum Alabama Üniversitesi'nde de yaşandı. Öğrenciler okulun bodrumuna sığındı.

6 eyalette 25'ten fazla hortum

Fırtına Alabama’nın yanısıra Mississippi, Florida, Georgia ile Güney ve Kuzey Karolayna’da da etkili oldu.

Louisiana ve Tennessee eyaletlerinde bazı binalarda hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle, 6 eyalette 25’ten fazla hortum oluştuğu ifade ediliyor.