Yapılan araştırmalar, ABD'deki hapishanelerde din değiştiren mahkumların yüzde 80'inin Müslümanlığı tercih ettiğini gösteriyor.

İslamiyet'i seçenlerin büyük çoğunluğunu Afrika kökenli Amerikalılar oluşturuyor.

İslamiyet'in yaygın olarak tercih edilmesinin bazı önemli sebepleri olduğu düşünülüyor.

Kimi mahkumlar arınma, kendi ile barışma, hatalarından uzaklaşma konusunda aradıkları her şeyi İslamiyet'te bulduklarını söylüyor.

Kimileri de, Müslümanların bir aile gibi hareket etmesinden, bulundukları ortamlardaki dayanışmadan etkileniyor.

İslamiyet'in ırkçılığa karşı duruşu da önemli bir etken. Özellikle bazı siyah mahkumlar, Müslümanların kendilerini renkleri ya da etnik kökenleri dolayısıyla yadırgamadıklarını gördükleri için bu dini tercih ettiklerini belirtiyor.

ABD hapishanelerinde Müslüman olmayı seçen çok sayıda ünlü de bulunuyor.

Malcolm X, eski dünya ağır siklet boks şampiyonları Mike Tyson, Bernard Hopkins ve eski basketbol oyuncusu Demetriu Mitchell hapishanede İslam'ı seçen ünlüler arasında.