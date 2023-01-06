ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda “42. kanun” tartışmalarıyla gündemden düşmeyen düzensiz göçmenler sorununa karşı hükümetinin çalışmalarını anlattı.

Salgın döneminde düzensiz göçmenleri hızlı şekilde sınır dışı etmek için çıkarılan kısıtlamaların Kübalı, Nikaragualı ve Haitililere karşı uygulanmaya devam edileceğini aktaran Biden, bu üç ülke ve Venezuela’dan her ay 30 bine kadar göçmenin hava yoluyla girişine izin verileceğini duyurdu.

Biden, ABD’ye yasa dışı girmeye çalışan Kübalı, Nikaragualı ve Haitili düzensiz göçmenlere seslenerek, “Bu yeni süreç düzenli, güvenli ve insancıl. Onun için sadece sınırda ortaya çıkmayın." çağrısında bulundu.

“Bu önlemler tek başına tüm göçmenlik sistemimizi düzeltmeyecek ancak çok yardımcı olabilir." diyen Biden, bu soruna yönelik Kongreye kapsamlı göçmenlik planı gönderdiklerini ancak Cumhuriyetçilerin bunu dikkate almak istemediğini dile getirdi.

Biden, Teksas sınır kasabasını ziyaret edecek

Üst düzey bir hükümet görevlisi de ABD Başkanı'nın 8 Ocak’ta Teksas’ın sınır kasabası El Paso’yu ziyaret ederek, burada sınır koruma operasyonlarını ele alacağı ve yerel yetkililerle görüşeceği bilgisini paylaştı.​​​​​​​

Geçen ay, Biden hükümetinin, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran 42. kanunu kaldırma hazırlıkları yaptığını açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Özellikle Meksika’ya sınırı bulunan Cumhuriyetçi eyaletler, 42. kanunun kaldırılma planına tepki gösterirken, Teksas’ın El Paso gibi sınıra yakın bazı şehirlerde düzensiz göçmen akınına karşı acil durum ilan edilmişti.

New York ve California gibi Demokrat yönetime sahip eyaletler de 42. kanunun kaldırılması halinde tekrar düzensiz göçmen akınına uğrayabilecekleri uyarısında bulunarak, Kongre ve federal hükümetten finansal yardım çağrısında bulunmuştu.

42. kanun tartışmaları

ABD Bölge Yargıcı Emmet Sullivan, Kasım 2022’de Trump döneminde COVID-19 salgını nedeniyle “kamu sağlığı” sebep gösterilerek yürürlüğe konulan 42. kanunun "keyfi ve kaprisli" olduğunu öne sürerek kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini hızlandıran ve göçmen savunucularının eleştirilerine neden olan söz konusu kanunun uygulamasının 21 Aralık 2022'de kaldırılmasına yönelik hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.​​​​​​​

Söz konusu kanunun yürürlükte kalması için 19 eyalet ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme önce süreci geçici olarak askıya almış, 27 Aralık 2022'de ise 42. kanunun 2023’te tekrar incelenmesi için uygulamanın devamına karar vermişti.

Beyaz Saray, karara ilişkin "Elbette bu karara uyacağız ve Mahkemenin incelemesine hazırlanacağız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. kanunun uygulamasının sona ermesinin ardından Meksika sınırından günlük 9 ila 14 bin kişinin sınırı geçmeye çalışabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.