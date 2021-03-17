Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de göçmen taşıyan kamyonet kaza yaptı: 8 ölü
[Fotoğraf: Texas Department of Public Security via AP]
ABD’de içinde göçmenlerin bulunduğu bir kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi öldü.
Yetkililer, ABD-Meksika sınırında bulunan Del Rio şehrinde, 15 Mart'ta, içinde göçmenlerin bulunduğu kamyonet ile kamyonun çarpıştığını, kazada 8 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaza, polisten kaçarken oldu
Göçmenlerle dolu kamyonetin, trafik kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından kovalandığını ifade eden yetkililer, kazanın kaçış esnasında meydana geldiğini söyledi.
Del Rio şehri, göçmenlerin geçiş noktası olarak biliniyor.
Etiketler: ABD
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