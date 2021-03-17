Yetkililer, ABD-Meksika sınırında bulunan Del Rio şehrinde, 15 Mart'ta, içinde göçmenlerin bulunduğu kamyonet ile kamyonun çarpıştığını, kazada 8 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza, polisten kaçarken oldu

Göçmenlerle dolu kamyonetin, trafik kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından kovalandığını ifade eden yetkililer, kazanın kaçış esnasında meydana geldiğini söyledi.

Del Rio şehri, göçmenlerin geçiş noktası olarak biliniyor.