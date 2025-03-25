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Dünya
AA 25.03.2025 06:43

ABD'de Filistin yanlısı bir öğrenci, kendisini sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimine dava açtı

ABD'de, Filistin yanlısı bir üniversite öğrencisi, kendisini sınır dışı etmek isteyen Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

ABD'de Filistin yanlısı bir öğrenci, kendisini sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimine dava açtı

The Guardian'ın haberine göre, ülkede kalıcı ikamet izniyle bulunan Columbia Üniversitesi'nin 21 yaşındaki öğrencisi Yunseo Chung, 2023'ten bu yana kampüste Filistin yanlısı gösterilere katılıyor.

Chung, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) kendisi hakkında tutuklama emri çıkarması ve statüsünün iptal edileceğini söylemesinin ardından şikayette bulundu.

Columbia Üniversitesi öğrencisi Chung, mahkemeye başvurusunda, hükümetin eylemlerini "şok edici bir aşırılık" ve haklarına yönelik "benzeri görülmemiş ve gerekçelendirilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Chung hakkında çıkarılan gözaltı emri, Başkan Donald Trump yönetiminin Hamas'ı desteklemekle suçladığı Filistin yanlısı protestocuları gözaltına alma ve sınır dışı etme çabalarının son örneği oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatının ardından ülkede yasal olarak yeşil kartla bulunan Columbia Üniversitesi mezunu Mahmud Halil de benzer şekilde 8 Mart'ta ICE tarafından gözaltına alınmıştı.

Halil, geçen yıl okulda düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde önemli bir rol oynarken, herhangi bir kanıt sunulmamasına rağmen "Hamas ile uyumlu faaliyetlerde bulunmakla" suçlanmıştı.

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