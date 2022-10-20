Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
ABD'de F-35 tipi savaş uçağı düştü
ABD'nin Utah eyaletinde F-35 tipi savaş uçağı yere çakıldı. Pilotun yara almadan kurtarıldığı açıklandı.
CNN International'daki habere göre, söz konusu kaza, Utah'ın Ogden şehrinin güneyindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana geldi.
Dün yerel saatle 18.15'te meydana geldiği bildirilen kazada pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kaldı.
Yetkililer, yerde de kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazaya dair soruşturma sürüyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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