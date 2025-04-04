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Dünya
AA 04.04.2025 10:07

ABD'de etkili olan kasırgalarda 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin bazı eyaletlerini etkisi altına alan kasırgalar sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de etkili olan kasırgalarda 7 kişi hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgede çok sayıda kasırga ve şiddetli fırtına çıktı.

Yetkililer, birçok binanın hasar almasına neden olan kasırgalar sonucu ülkenin Tennessee, Missouri ve Indiana eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Elektrik hatlarının kopmasına neden olan şiddetli fırtınaların bölgede çok sayıda haneyi enerjisiz bıraktığını aktaran yetkililer, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde bazı okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Yetkililer, hafta sonuna kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışların yol açabileceği sel felaketi konusunda uyardı.

Arkansas, Missouri, Tennessee ve Mississippi eyaletlerinde aralıksız yağış beklendiğini bildiren yetkililer, bu durumun özellikle Mississippi Nehri Vadisi boyunca etkili olacağını ifade etti.

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