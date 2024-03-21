ABD'de eski devlet yetkilileri, yönetimi İsrail'e karşı daha sert tavır takınmaya çağırdı

Açık mektupta ABD'li eski yetkililer, İsrail'in, Filistinlilerin haklarını ve temel ihtiyaçlarını görmezden gelmesi ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmesi durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği hususunda uyarılması konusunda Biden yönetimine çağrı yaptı.

Washington yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı "somut adımlar" atması gerektiğinin altı çizilen mektupta, ABD'li eski yetkililer, somut adım olarak İsrail’e yapılan yardımlara kısıtlama getirilmesini istedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sivillerle savaşanlar arasında ayrım gözetmeden öldürmeyi ve çeşitli silahların kullanımını yasaklayan uluslararası hukukun "defalarca ihlal edildiği" vurgulandı.

Açık mektupta, İsrail saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Gazzeli sivilin yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, "bu nitelikte ve büyüklükteki sivil ölümlerinin haklı gösterilemeyeceği" belirtildi.

ABD’li eski yetkililer ayrıca Biden'ın en az 6 hafta sürecek acil ateşkes, güvenilir bir insani yardım dağıtım sisteminin kurulması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

İsrail ordusuna uluslararası hukuka uygun olarak angajman kurallarını uygulaması çağrısı da mektupta yer aldı.