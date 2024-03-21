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Dünya
AA 21.03.2024 13:01

ABD medyasına göre İsrail, Gazze'de Hamas karşıtlarını "yönetime dahil etmeyi" planlıyor

ABD medyası, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gizli bir şekilde, Hamas karşıtı Filistinlileri yardımlardan sorumlu tutmaya ve saldırılar sonrası da yönetime dahil etmek için çalıştığını yazdı.

ABD medyasına göre İsrail, Gazze'de Hamas karşıtlarını "yönetime dahil etmeyi" planlıyor

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İsrail, abluka altındaki Gazze’de Hamas karşıtı Filistinlileri, bölgeye girecek yardımlardan sorumlu tutacak gizli bir plan hazırlıyor.

İsmi paylaşılmayan İsrailli ve Arap ülkelerinin yetkililerine dayandırılan haberde, İsrailli yetkililerinin bu planının, Gazze’deki saldırılar sona erdiğinde bölgede “yönetim otoritesi oluşturabileceği” iddia ediliyor.

Haberde, üst düzey bir İsrailli ordu yetkilisinin, Gazze’ye yardım dağıtımında “Hamas ile bağlantısı olmayan Filistinli liderler ve iş insanlarının görevlendirilmesine yönelik, bölgesel destek için” Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün ile görüşmelerde bulunduğu da öne sürüldü.

Söz konusu yardımın İsrail’in denetiminden sonra kara ve deniz yoluyla gireceği Gazze’nin merkezinde, büyük depolara alınacağı ve Filistinliler tarafından dağıtılacağı belirtiliyor.

Haberde ismi paylaşılmayan yetkililere göre, İsrail’in saldırıları sona erdiğinde ise “yardımdan sorumlu bu kişilerin, zengin Arap hükümetleri tarafından finanse edilen güvenlik güçleri tarafından desteklenerek, yönetim yetkisini üstlenebileceği” iddia edildi.

Buna rağmen söz konusu çabaların “halihazırda engellerle karşılaştığı ve parçalara ayrılabileceği” değerlendirmesinde bulunulan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu süreci desteklemediği ve İsrailli bir yetkiliye göre de “Hamas’ın, bu planı imkansız hale getirebileceği” ifade edildi.

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