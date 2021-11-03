ABD'nin Illinois eyaletinde, 55 yaşındaki Fredrick Goss isimli mahkum, silahlı soygun ve polisle çatışmaya girmekten yargılanıyordu.

Duruşma için adliyeye götürüldü. Araçtan kelepçesiz olarak indirildi, polisin yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturdu.

Polis ve mahkum yerde mücadele etti

Mahkum, kendisine yardımcı olmaya çalışan polisin boşluğundan faydalandı ve belindeki silahı almaya çalıştı, polis müdahale etti.

Yere düşen polis ve mahkum arasında mücadele başladı.

Mahkum, sonunda polisin silahını ele geçirdi, ancak güçlükle ayakta duruyordu. Çok geçmeden meslektaşının yardımına gelen bir başka polisin kurşunlarının hedefi oldu.

Yaralanan mahkum, hastaneye kaldırıldı.