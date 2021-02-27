Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de donmaktan kurtarılan deniz kaplumbağaları suyla buluştu
ABD'nin Texas eyaletini vuran kış fırtınası nedeniyle donma tehlikesi bulunduğu için koruma altına alınan binlerce deniz kaplumbağası suya bırakılmaya başlandı.
Geçtiğimiz hafta sert kış koşullarıyla mücadele edilen ABD'de milyonlarda kişi elektriksiz kalmış, marketlerin önlerinde tüp ve su kuyrukları oluşmuştu.
Hayatı durma noktasına getiren fırtına nedeniyle deniz kaplumbağaları da donma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.
Kaplumbağalar yeniden suya bırakılıyor
Eyalet genelinde donmaktan kurtarılarak koruma altına alınan deniz kaplumbağaları yeniden suyla buluşmaya başladı.
Deniz Kaplumbağası Kurtarma Ağı Teksas Koordinatörü Donna J. Shaver, Texas sahillerinde 10 bin 600'den fazla deniz kaplumbağasının kurtarıldığını belirterek, UTMSI'da 850, Texas Sealife Center'da yaklaşık 200 kaplumbağanın yeniden suyla buluştuğu söyledi.
Etiketler: ABD Fırtına Kar Yağışı
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