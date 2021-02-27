İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin yayımladığı kesin delilerden uzak raporda yer alan doğru olmayan çıkarımlara karşı olduğunu" sözlerine yer verildi.

Suudi Arabistan yönetimine, otoritesine ve yargı bağımsızlığına yönelik karalamaları reddettiğini kaydeden Useymin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adalete teslim edilen ve haklarında nihai hükümler çıkan suçlulara yönelik yargı kararlarını desteklediğini aktardı.

Olay

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti.