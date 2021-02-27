Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 3 milyon 908 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 3 milyon 908 bini aşarken, ölenlerin sayısı 103 bin 331'e ulaştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 908 bin 696'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 467 bin 820'ye yükseldi.
Kıta genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 331'e çıktı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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