Niger Eyaleti Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Usman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kagara Devlet Bilim Kolejinden kaçırılan 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivilin salıverildiğini duyurdu.

Usman, serbest bırakılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu, yakında ailelerine teslim edileceklerini söyledi.

Yatılı okullar kapatılmıştı

Usman, bu kişilerin nasıl serbest bırakıldığına dair bilgi vermezken daha önce hükümet, kaçırılanlar için fidye ödenmeyeceğini açıklamıştı.

Silahlı kişiler, 17 Şubat'ta Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Eyalette saldırının ardından yatılı okullar kapatılmıştı.