Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vakası sayısı son 24 saatte 6 bin 208 artarak 1 milyon 329 bin 74’e çıktı.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artışla 35 bin 981’e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 382 artışla 1 milyon 136 bin 54’e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 298 bin 315’e yükseldi.

3 bin 320 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 270 bin 166, aktif vakalar ise 27 bin 28 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları bin 21’e ulaştı.

Japonya

Japonya’da vaka sayısı son 24 saatte bin 214 artarak 432 bin 434’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 41 artışla 7 bin 880’e yükseldi.

Son bir günde bin 436 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 440 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

