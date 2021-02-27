İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

"Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır"

Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımda, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.