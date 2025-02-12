ABD'de Demokrat Kongre üyeleri USAID'in kapatılmasını engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırladı

ABD Kongresinin Demokrat üyesi Sara Jacobs, 15 Demokrat üyenin desteklediği, USAID tarafından finanse edilen dış yardımların durdurulmasını engellemeye yönelik yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Jacobs, "(ABD'li milyarder) Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), USAID'in internet sitesini ve genel merkezini kapattı, binlerce çalışanı izne çıkardı ve hayat kurtaran insani yardımlar da dahil olmak üzere, çoğu dış yardım için durdurma emri çıkardı." ifadesini kullanarak bu girişimlerin "tamamen yasa dışı" olduğunu vurguladı.

USAID'in ortadan kaldırılmasının "milyonlarca kişi için ölüm cezası" olacağını kaydeden Jacobs, bu durumun "iç savaştan kaçan milyonlarca Sudanlı mülteci için gıda, yerinden edilmiş Filistinliler için tıbbi bakım ve Afrika kıtasında HIV tedavisi" gibi eksikliklere yol açacağını belirtti.

Jacobs, söz konusu tasarıyı sunmaktan "gurur duyduğunu" ifade etti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.