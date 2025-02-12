Puslu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2025 10:53

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri USAID'in kapatılmasını engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırladı

ABD'de bir grup Demokrat Kongre üyesi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID), Başkan Donald Trump yönetimi tarafından engellenmesini önleyecek bir yasa tasarısını tanıttı.

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri USAID'in kapatılmasını engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırladı

ABD Kongresinin Demokrat üyesi Sara Jacobs, 15 Demokrat üyenin desteklediği, USAID tarafından finanse edilen dış yardımların durdurulmasını engellemeye yönelik yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Jacobs, "(ABD'li milyarder) Elon Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), USAID'in internet sitesini ve genel merkezini kapattı, binlerce çalışanı izne çıkardı ve hayat kurtaran insani yardımlar da dahil olmak üzere, çoğu dış yardım için durdurma emri çıkardı." ifadesini kullanarak bu girişimlerin "tamamen yasa dışı" olduğunu vurguladı.

USAID'in ortadan kaldırılmasının "milyonlarca kişi için ölüm cezası" olacağını kaydeden Jacobs, bu durumun "iç savaştan kaçan milyonlarca Sudanlı mülteci için gıda, yerinden edilmiş Filistinliler için tıbbi bakım ve Afrika kıtasında HIV tedavisi" gibi eksikliklere yol açacağını belirtti.

Jacobs, söz konusu tasarıyı sunmaktan "gurur duyduğunu" ifade etti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

ABD'de Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın yürütmesinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Beyaz Saray Donald Trump
Sıradaki Haber
Google'ın ardından Apple da haritada Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak değiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
"Gökdoğan" hedefi tam isabetle vurdu
12:05
Alışverişte telefon numarası talebi için önceden bilgilendirme şart
12:06
Türkiye'nin geleceği için harçlıklarını gönderen minikler unutulmadı
11:58
Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 7 eski kamu görevlisine dava açıldı
11:52
Türkiye ile Endonezya arasında 13 anlaşma imzalandı
12:13
Alkollü sürücü park halindeki araçların üzerinden uçtu
Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır
Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır
FOTO FOKUS
"Gökdoğan" hedefi tam isabetle vurdu
"Gökdoğan" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ