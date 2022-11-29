ABD Kongresinde 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından, yeni Kongre 3 Ocak'ta görevine başlayacak.

Başkan Joe Biden ise Demokratların çoğunlukta olduğu eski Kongrenin son gündemi konusunda Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası Beyaz Saray'daki basın mensuplarına konuşan McCarthy, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ocaktan itibaren Cumhuriyetçilerin ele alacağını anımsattı.

McCarthy, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verilen yardımlara değindi.

Rusya'nın savaşının "haksız" olduğunu belirten McCarthy, "Ancak kimseye hiçbir şey için açık çek vermiyorum. Çok çalışan Amerikan halkının vergi paralarından bahsediyoruz. Yaptığımız harcamaların doğru yerlere gittiğinden emin olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi karşıtı görüşleriyle bilinen Nick Fuentes ile yaptığı ve tartışmalara yol açan görüşmesinin sorulması üzerine ise McCarthy, "Hiç kimsenin Fuentes ile vakit geçirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şahsın Cumhuriyetçi Partide yeri yoktur. Fuentes'in ideolojisinin toplumda yeri yoktur" dedi.

"Demokratların kontrolündeki Kongre çalışmadı" eleştirisi

McCarthy, geçen hafta Meksika sınırına yaptığı ziyarete de dikkati çekerek, sınırın gitgide güvensiz bir yer olduğunu ve Biden'ı burayı ziyaret etmeye çağırdığını belirtti.

Demokratların söylediğinin aksine şu anda ABD ekonomisinin de kötü durumda olduğunu vurgulayan McCarthy, şöyle konuştu:

"Demokratların 2 yıldır hem Temsilciler Meclisini hem de Senatoyu kontrol edip, bugün bizim burada başkanla konuşmamız bir talihsizlik. Belki de bu nedenle Temsilciler Meclisinin çoğunluğu Cumhuriyetçilere geçti. Demokratlar işlerini yapmadı. Tüm hükümeti kontrol ettiler ancak ne yapıp yapmayacaklarını konuşmak için son dakikayı beklediler. Bu da Amerikan halkını mağdur etti. Çünkü Kongre çalışmıyordu, Kongre işini yapmıyordu. Ben sırtımı yaslayıp oturmayacağım, Amerikan halkı için çalışacağım."

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan, görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantıda demir yolu işçilerinin muhtemel grevinin gündeme geldiği belirtilerek, böyle bir grevin ülke için "yok edici" sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca toplantıda hem hükümet fonunun hem de Ukrayna'ya sağlanacak yardımların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Biden'ın farklı perspektiflerden görüşleri dinleyerek bir orta yol bulmanın en doğru yöntem olduğuna inandığı vurgulandı.