Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 21:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD’de COVID-19 nedeniyle halk sağlığı acil durumu nisana kadar uzatıldı
[Fotograf: İHA]
ABD Sağlık Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını açıkladı.
ABD’de COVID-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumu 3 ay daha uzatıldı.
ABD Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Ocak 2020’de COVID-19 nedeniyle ilan halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını duyurdu.
Söz konusu acil durumun sona ermesine 1 hafta kala yeniden uzatılması ile milyonlarda ABD’li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek.
Ocak 2020’den bu yana devam eden acil durum 3 ayda bir yenileniyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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