ABD’de COVID-19 nedeniyle ilan edilen halk sağlığı acil durumu 3 ay daha uzatıldı.

ABD Sağlık Bakanlığı, ilk olarak Ocak 2020’de COVID-19 nedeniyle ilan halk sağlığı acil durumunun nisan ayına kadar uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu acil durumun sona ermesine 1 hafta kala yeniden uzatılması ile milyonlarda ABD’li, test, aşı ve tedaviye ücretsiz erişmeye devam edecek.

Ocak 2020’den bu yana devam eden acil durum 3 ayda bir yenileniyor.