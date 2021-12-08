ABD'de bir vekil daha 'silahlı' aile fotoğrafını paylaştı
ABD'de ikinci silahlı fotoğraf skandalı yaşanıyor. Başka bir Cumhuriyetçi milletvekili daha çocuklarının eline tutuşturduğu yarı otomatik silahlarla fotoğraf çektirip yayımladı.
ABD'de bugüne kadar yüzlerce okulda çocuklar evlerinden getirdikleri silahlarla çevreye dehşet saçtı. Yüz binlerce öğrencinin travma yaşadığı saldırı olaylarında en az 157 kişi öldü.
Bu olaylara ilişkin tartışmalar sürerken, iki Cumhuriyetçi milletvekili, art arda yarı otomatik silahlarla çektirdiği aile fotoğraflarını yayımladı.
Önce Cumhuriyetçi milletvekili Thomas Massie, silahlı aile üyeleriyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Noel Baba, mühimmat getir lütfen!" notunu düştü.
Başka bir vekilden de aynı hareket
Fotoğrafa dair tepkiler dinmeden bu kez bir başka vekil aynı şeyi yaptı.
Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert, dört çocuğunun eline yarı otomatik tüfekleri tutuşturup gülerek aile fotoğrafı çektirdi ve sosyal medyada paylaştı.
The Boeberts have your six, @RepThomasMassie!— Lauren Boebert (@laurenboebert) December 8, 2021
(No spare ammo for you, though) pic.twitter.com/EnDYuXaHDF
Evlerde 400 milyon silah
Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.
330 milyon nüfuslu ABD'de, evlerde yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor.
Demokrat başkanlar yasal düzenleme sözü verse de bugüne kadar ülkenin en güçlü lobilerinden biri olan silah lobisini aşmayı henüz başaramadı.