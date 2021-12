ABD'de bugüne kadar yüzlerce okulda çocuklar evlerinden getirdikleri silahlarla çevreye dehşet saçtı. Yüz binlerce öğrencinin travma yaşadığı saldırı olaylarında en az 157 kişi öldü.

Bu olaylara ilişkin tartışmalar sürerken, iki Cumhuriyetçi milletvekili, art arda yarı otomatik silahlarla çektirdiği aile fotoğraflarını yayımladı.

Önce Cumhuriyetçi milletvekili Thomas Massie, silahlı aile üyeleriyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Noel Baba, mühimmat getir lütfen!" notunu düştü.

Başka bir vekilden de aynı hareket

Fotoğrafa dair tepkiler dinmeden bu kez bir başka vekil aynı şeyi yaptı.

Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert, dört çocuğunun eline yarı otomatik tüfekleri tutuşturup gülerek aile fotoğrafı çektirdi ve sosyal medyada paylaştı.

The Boeberts have your six, @RepThomasMassie!



(No spare ammo for you, though) pic.twitter.com/EnDYuXaHDF