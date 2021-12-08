Diş minesi tarihleme teknolojisiyle yapılan araştırmalarda, bozulmadan bu zamana gelmiş fosillerden birinin yaklaşık 49 bin, diğerinin ise 102 bin yıl önce yaşamış pandalar olduğu belirlendi.

Enstitüde araştırma görevlisi Vang Deyuan, bu şekilde doğada iyi korunmuş dev panda fosillerine rastlamanın nadir bir durum olduğunu söyledi.

Fazladan bir başparmağa sahipler

Araştırmalar, dev pandaların beslenmek için kullandıkları ön pençelerinde fazladan bir "başparmağa" sahip olduğuna ve radyal sesamoid kemiklerinin varlığına işaret etti.

Vang, keşfin, pandaların beslenme özelliklerindeki değişimin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

30'a yakın panda fosili bulundu

O dönemki pandalar için uygun bir yaşam ortamı sağladığı bilinen Şuanghı Mağarası'nda bugüne kadar 30’a yakın dev panda fosili bulundu.

Mağarada çakal, gergedan, Hint misk kedisi gibi birçok hayvanın fosiline de rastlandı.