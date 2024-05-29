ABD'de başlayıp dünyaya yayılan Filistin'e destek protestoları hız kesmeden sürüyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesinde yaklaşık bir aydır, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek vermek amacıyla çadırlar kuran öğrenciler, kampüste yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu kampın bombalanması başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini protesto etti.

Öğrenciler, Sapienza Üniversitesinin İsrail ile işbirliği anlaşmasını durdurmadığı gerekçesiyle Rektör Antonella Polimeni'nin istifasını da istedi.

Kudüs İbrani Üniversitesi

Kudüs İbrani Üniversitesindeki öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversitenin ana kampüsünde gösteri düzenleyen ve Filistin bayrağı taşıyan onlarca öğrenci, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) Filistin'e destek veren öğrenciler, üniversite yönetiminin ve polisin "öğlene kadar gösterilerine son verip bulundukları yerden ayrılmaları" talimatının ardından kamplarını taşıyarak Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinin karşısına kurdu.

Yaklaşık bir aydır protestolarını sürdüren öğrenciler, yaptıkları açıklamada, ANU Rektör Yardımcısı Genevieve Bell'in, iletişim kurma davetlerini henüz kabul etmediğini belirtti.

Yönetimle işbirliği yapmaya istekli olduklarını vurgulayan öğrenciler, "Amacımız, ANU'nun bağlantılarını (İsrailli şirketlerle) açıklamasını ve bunları sonlandırmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

California ve Harvard üniversiteleri

Los Angeles kentinde bulunan California Üniversitesindeki (UCLA) çok sayıdaki akademik personel, üniversitenin Filistin destekçilerine karşı davranışları nedeniyle grev yaptı.

Harvard Üniversitesi ise yaptığı açıklamada, siyasi konularda bir taraf almayacağını duyurdu.

Wayne Devlet Üniversitesi

Michigan eyaletindeki Wayne Devlet Üniversitesi (WSU), üniversitedeki protestolar nedeniyle uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Rektör Yardımcısı Patrick Lindsey, Filistin destekçisi öğrencilerden ikisinin, Rektör Kimberly Espy ve üniversitenin yönetim kurulu ile görüşmesini talep etti.

Öğrenciler, buluşmanın daha fazla kişiyle açık bir toplantı halinde yapılmasını isteyerek, Lindsey'in talebini reddetti.

Western Üniversitesi

Kanada'nın London kentinde bulunan Western Üniversitesinde 1 ay önce başlayan Filistin'e destek protestoları devam ediyor.

Öğrenciler, üniversite yönetimiyle görüşmelerinin ardından, anlaşmaya varamadıklarını açıkladı.

Grup, üniversite yönetiminin teklifinin öğrencilerin isteklerini karşılamadığını belirtti.

Üniversite yönetimi ise öğrencilerle müzakerelere devam edileceğini bildirdi.

Manchester Üniversitesi

Manchester Üniversitesinde bir grup öğrenci, "Whitworth" binasına barikat kurdu.

Grubun açıklamasında, "Whitworth binasına, üniversitenin Filistin'deki soykırımla olan bağlarını sona erdirmesi yönündeki baskımızı artırmak için barikat kurduk." ifadesi kullanıldı.

Toronto Üniversitesi

Toronto Üniversitesinde de Filistin destekçisi öğrenciler, disiplin cezası ve yasal önlem tehditlerine rağmen protestoya devam edeceklerini belirtti.

Protestoculardan Erin Mackey, "Üniversite tarafından uzaklaştırma, okuldan atılma, tutuklanma ve polis şiddetiyle tehdit edilmiş olmamıza rağmen burada kalacağız." dedi.

Kopenhag Üniversitesi

Protestoların sürdüğü Kopenhag Üniversitesi yönetimi ise işgal altındaki Batı Şeria'da iş yapan İsrail şirketlerine yatırım yapmayı durduracağını açıkladı.

Üniversitenin X sosyal medya hesabından, "Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde kiralık daire ilanı veren Airbnb, Booking.com ve edreams.com siteleriyle ilişkinin kesileceğine" ilişkin paylaşım yapıldı.

UC Santa Cruz Üniversitesi

UC Santa Cruz Üniversitesinde protestolar, mayıs başından bu yana devam ediyor.

Üniversitenin İsrail ile ticari ilikilerini kesmesini talep eden göstericiler, okula iki ana girişi kapattı.

Giriş ve çıkışlarda sorun yaşanması üzerine üniversite yönetimi, derslerin yarına kadar çevrim içi yapılacağını açıkladı.