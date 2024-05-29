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Dünya
AA 29.05.2024 15:50

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yeniden yüzde 2,4’e çıktı

Almanya’da yıllık enflasyon, mayısta yeniden yüzde 2,4’e yükseldi.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yeniden yüzde 2,4’e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4’e yükseldi.

Böylece Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta beklenen faiz döngüsünden kısa bir süre önce, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip ülkede enflasyon oranı yeniden arttı.

Piyasalardaki beklenti de enflasyonun mayısta yüzde 2,4’e ulaşması yönündeydi.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi.

AB uyumlu TÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi. AB uyumlu TÜFE nisanda yıllık yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon nisan ayındaki seviyesini koruyarak mayısta da yüzde 3 oldu.

Bu arada, ülkede geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 0,6 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

Öte yandan, yatırımcılar, ECB'nin faizlerde en büyük artış serisinin enflasyonu bankanın yüzde 2'lik hedefinin hemen üzerine düşürmesinin ardından 6 Haziran'daki Yönetim Konseyi toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.

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