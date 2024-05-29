Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 15:18

Tesnim Haber Ajansı: İran, Yemen'deki Husilere gemisavar füzesi gönderdi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran'ın Yemen'deki Husilere gemisavar balistik füzesi "Kadir"i gönderdiğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı: İran, Yemen'deki Husilere gemisavar füzesi gönderdi

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim'in haberinde, "İran'ın Kadir adlı gemisavar balistik füzesi artık Yemen'deki savaşçıların kullanımına sunuldu." ifadesi kullanıldı.

Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemilere düzenlediği saldırılara işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Bir zamanlar Amerikalıları İran kıyılarından uzak tutmayı başaran füze, artık ABD'nin ve onun bölgedeki ana müttefiki Siyonist rejimin çıkarlarına ciddi meydan okuyabilen bir silaha dönüştü."

Yemen'deki Husileri destekleyen İran, bugüne kadar bu grubu silahlandırdığı iddialarını doğrulamadı.

Konuya ilişkin İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ETİKETLER
İran Balistik Füze
Sıradaki Haber
Singapur uçağındaki yaralanmalara "ani irtifa kaybı"nın neden olduğu belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
15:21
EGM'den Kurban Bayramı öncesi uyarılar: Hırsızlığa ve dolandırıcılığa dikkat
15:16
Singapur uçağındaki yaralanmalara "ani irtifa kaybı"nın neden olduğu belirlendi
15:02
Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak
14:59
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
14:45
İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu doktor: İsrail hapishanelerinde ölüm işkenceden daha kolay
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü
FOTO FOKUS
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ