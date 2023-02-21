Fox News kanalının "Fox&Friends" adlı programında konuşan DeSantis, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Biden'ın Ukrayna politikasını eleştirdi.

DeSantis, Biden yönetiminin Ukrayna politikasının stratejik hedeflerden yoksun olduğu görüşünü savunarak, "açık uçlu bir çek politikası" uyguladıklarını söyledi. "Bu kabul edilemez" diyen DeSantis, Biden'ın, başkan yardımcısı olduğu dönemlerde Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasına karşı çıktığını öne sürdü.

DeSantis, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmadığını belirterek, Amerikalıların, Başkan Biden'ın "başka ülkelerin sınırları için endişelenirken, kendi sınırları ile ilgili bir şey yapmadığını düşündüklerini" söyledi. "Kendi ülkemizde (Biden'ın) ihmal ettiği birçok sorun birikiyor" ifadesini kullanan DeSantis, buna, güney sınırındaki sorunlar sonucu uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle binlerce Amerikalının hayatını kaybetmesini örnek verdi.

DeSantis ayrıca düşman olmasına rağmen Rusya'nın, Çin ile aynı seviyede tehdit oluşturmadığını kaydetti. Vali DeSantis, diğer taraftan, Çin ile vekalet savaşına girmenin ABD'nin çıkarına olmadığı görüşünü savundu.