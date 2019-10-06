Dünya
ABD'de bara silahlı saldırı: 4 ölü06 Ekim 2019 Pazar 14:47 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 14:57
ABD'nin Kansas eyaletindeki bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA / Arşiv]
KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir barda silahlı saldırı düzenlendi.
Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin bara girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Kaynak: AA
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