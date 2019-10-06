Olay, ABD’nin New York kentindeki Long Island bölgesinde bulunan kuaför salonunda meydana geldi.

Kuaför salonunun güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, bir adamın saç tıraşı olurken, bir kadının, salonun cam vitrinin kenarında bulunan kanepede oturduğu, o sırada sokaktan bir geyiğin koşarak cam vitrine doğru atladığı ve dükkana daldığı görüldü.

Geyik, dükkanın içerisinde koşarak etrafı dağıtırken, kuaförü işleten kadın ve diğer kişilerin yaşadığı panik ve şaşkınlık gözler önüne serildi. Geyik, daha sonra dükkanın kapısına doğru koşarak çıktı.

Yerel medya, geyiğin dükkana girişi sırasında çarptığı kadının hastaneye kaldırıldığını, sıra dışı olayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

Kaynak: DHA