ABD’de geyik kuaför salonuna daldı06 Ekim 2019 Pazar 12:22 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 13:17
ABD’nin New York kentinde bir geyik, kuaför salonunun camını kırarak içeriye daldı. Kuaför salonundakiler ise büyük panik yaşayarak geyiğin tekrar dışarıya çıkışını izledi. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Olay, ABD’nin New York kentindeki Long Island bölgesinde bulunan kuaför salonunda meydana geldi.
Kuaför salonunun güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, bir adamın saç tıraşı olurken, bir kadının, salonun cam vitrinin kenarında bulunan kanepede oturduğu, o sırada sokaktan bir geyiğin koşarak cam vitrine doğru atladığı ve dükkana daldığı görüldü.
Geyik, dükkanın içerisinde koşarak etrafı dağıtırken, kuaförü işleten kadın ve diğer kişilerin yaşadığı panik ve şaşkınlık gözler önüne serildi. Geyik, daha sonra dükkanın kapısına doğru koşarak çıktı.
Yerel medya, geyiğin dükkana girişi sırasında çarptığı kadının hastaneye kaldırıldığını, sıra dışı olayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.
Kaynak: DHA