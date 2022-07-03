Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de bahçeye giren timsahı polisler doğal yaşam alanına bıraktı
[Fotoğraf: İHA]
ABD'de yerleşim yerlerine giren timsahlar zaman zaman haberlere konu oluyor. Goergia'da bir evin verandasına giren timsah, polisin müdahalesi ile doğal yaşam alanına geri götürüldü.
ABD’nin Georgia eyaletindeki bir evin verandasına giren timsah, olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak nehre bırakıldı.
ABD’nin Georgia eyaletindeki Kingsland kentinde bir evin verandasına timsah girdi. Ev sahipleri, davetsiz misafiri fark ettikten hemen sonra polise haber verdi.
Olay yerine gelen Kingsland Polis Departmanı’ndan görevli memur Thornton, timsahı yakaladı.
Çevresine zarar vermesini önlemek için timsahın ağzını kapatan Thornton, nehrin yakınlarında timsahı serbest bıraktı. Yolunu bulan timsah Saint Marys Nehri’ne geri döndü.
Etiketler: ABD
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