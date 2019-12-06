Minnesota Ulusal Muhafız askerlerini taşıyan 'Black Hawk' cinsi bir askeri helikopter Minnesota'da düştü. Kazada helikopterdeki üç asker öldü.

Pilotun helikopter havalandıktan 9 dakika sonra yardım çağrısı yaptığı ancak daha sonra helikopterle irtibatın kesildiği belirtildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Associated Press