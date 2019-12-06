Dünya
ABD'de askeri helikopter düştü: 3 ölü06 Aralık 2019 Cuma 05:39 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 05:45
Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri helikopter düştü. Kazada 3 asker öldü.
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Minnesota Ulusal Muhafız askerlerini taşıyan 'Black Hawk' cinsi bir askeri helikopter Minnesota'da düştü. Kazada helikopterdeki üç asker öldü.
Pilotun helikopter havalandıktan 9 dakika sonra yardım çağrısı yaptığı ancak daha sonra helikopterle irtibatın kesildiği belirtildi.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Associated Press
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