AA 03.11.2025 10:47

ABD'de anket katılımcılarının yüzde 64'ü Trump'ın yetkisini kullanmada "ileri gittiği" görüşünde

ABD'de yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, şehirlerde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Başkan Donald Trump'ın "yetkisini kullanmada çok ileri gittiğini" ifade etti.

ABD'de anket katılımcılarının yüzde 64'ü Trump'ın yetkisini kullanmada "ileri gittiği" görüşünde

Washington Post, ABC News ve Ipsos ortaklığında 2 bin 725 ABD'li yetişkine, Trump yönetiminin ekonomi, göç, tarifeler, federal hükümetin yönetimi, suç, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları içeren sekiz konu hakkında çevrim içi anket yapıldı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, ABD şehirlerinde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve ABD'deki üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Trump'ın "başkanlık yetkisini kullanmada çok ileri gittiği" görüşünü paylaştı.

Trump’ın ekonomi yönetimine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 62’si olumsuz, yüzde 37’si ise olumlu yanıt verdi.

Ankete göre katılımcıların üçte ikisi "ülkenin ciddi biçimde yanlış yönde ilerlediğini" düşünürken, yaklaşık üçte biri "işlerin doğru yönde gittiğini" belirtti.

Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelere ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65’i bu politikayı onaylamazken, yüzde 33’ü desteklediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 56’sı Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik olumsuz görüş bildirirken, yüzde 43’ü ise bu politikalardan memnun olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumu ve bu savaşı sona erdirme çabaları konusunda ise katılımcıların yüzde 60’ı Trump’ı yetersiz bulurken, yüzde 39’u bu çabaları olumlu değerlendirdi.

