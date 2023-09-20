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Dünya
İHA 20.09.2023 19:52

ABD’de anaokuluna saklanan uyuşturucu nedeniyle 1 çocuk öldü

ABD’nin New York kentindeki bir anaokulunda uyku matının altındaki uyuşturucu madde olan fentanile solunum yoluyla maruz kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

ABD’de anaokuluna saklanan uyuşturucu nedeniyle 1 çocuk öldü
[Fotograf: AP]

ABD’nin New York kentindeki Divino Nino adlı anaokulunda küçük çocuklar uyuşturucu maddeye maruz kaldı.

Anaokulunda uyku matının altındaki uyuşturucu maddeye solunum yoluyla maruz kalan 1 yaşındaki Nicholas Dominici hayatını kaybederken, 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olayın 15 Eylül’de yaşandığı ifade edilerek, tedavi altına alınan küçük çocuklara, opioid kaynaklı aşırı doz etkilerini hafifletmek için kullanılan bir ilacın verildiği duyuruldu.

Anaokulu sahibi ve kiracısı hakkında dava açıldı

Anaokulunun sahibi 36 yaşındaki Grei Mendez ve kiracısı 41 yaşındaki Carlisto Acevedo Brito gözaltına alınarak, haklarında “uyuşturucuyla komplo” ve “cinayet” suçlamasıyla dava açıldı.

Mendez'in tutuklanmadan önce telefonundan yaklaşık 20 bin mesajı sildiği belirtilerek, silinen mesajların kurtarıldığı aktarıldı.

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