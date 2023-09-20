Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 20.09.2023 17:50

Kerkük'te Türkçe artık resmi dil

Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.

Kerkük'te Türkçe artık resmi dil

2008'de alınan karar, yıllar sonra yürürlüğe girdi. Kerkük'te Türkçe, artık resmi dil olarak kullanılıyor.

Irak'ın Türkmen kentinde, resmi dairelerde ve dış mekan tabelalarında Türkçe kullanılması için ilk adım atıldı.

Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.

El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve
Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]

Kararın ardından Kerkük Valiliği ile İl Meclisi'ne Türkçe tabelalar asıldı.

18 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe giren karara göre, il genelinde resmi yazışmalar için de Türkçe geçerli dillerden biri olacak. Karar çerçevesinde kentteki tüm okulların tabelaları güncellenecek.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılacak.

Karar, Kerkük genelinde büyük sevinçle karşılandı.

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
Hindistan'dan Kanada'ya gitmeyi planlayan vatandaşlarına "dikkatli olmaları" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
BIST 100 günü düşüşle kapattı
18:24
İmar planı müelliflerine 'Dijital Yeterlilik Belgesi' verilecek
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
17:52
İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa'daki ilk resmi ziyareti başladı
18:02
Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
17:47
Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı: 146 bin lira ceza
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ